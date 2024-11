Cette fois, Jet Airways sera liquidée

Sa demi-vie aura duré cinq ans mais Jet Airways ne retrouvera jamais la voie des airs. La Cour suprême indienne a ordonné la liquidation de la compagnie le 7 novembre. Saisie par les créanciers de la compagnie, elle a jugé qu'une liquidation serait dans le meilleur intérêt des créanciers et des employés, étant donné qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans ce laps de temps et que certaines décisions de justice n'avaient pas été respectées.



Jet Airways avait suspendu ses opérations en avril 2019, en cessation de paiement après des années de difficultés financières. Alors que les investisseurs potentiels ne se pressent pas pour reprendre la compagnie, elle finit par être rachetée par le fonds d'investissement britannique Kalrock et l'entrepreneur émirati Murari Lal Jalan en 2020. Ils visent alors une reprise des opérations en 2022 en tant que compagnie domestique proposant un service complet à bord, un projet qui avait...