Global Medical Response commande 28 hélicoptères de plus à Airbus

L'opérateur américain Global Medical Response (GMR), spécialisé dans les services médicaux d'urgence (EMS), a passé une commande portant sur 28 hélicoptères à Airbus Helicopters, dont six H125, cinq H130, 14 H135 et trois H145.



Avec la commande de cinq hélicoptères Airbus par GMR début 2024, la société exploitera une flotte de près de 200 hélicoptères produits par Airbus Helicopters, renforçant ainsi sa position comme l'un des principaux opérateurs d'hélicoptères produits par Airbus en Amérique du Nord, voire au monde.



Par ailleurs, en plus des 28 appareils en commande, GMR disposera d'options pour acquérir 23 hélicoptères Airbus supplémentaires au cours des trois prochaines années. Avec cette commande, GMR devrait être parmi les premiers à exploiter le H125 avec capacité IFR en Amérique du Nord.



« Chez Global Medical Response, nous comprenons l'impact crucial des ambulances aériennes sur la fourniture d'une aide rapide et vitale au moment où elle est le plus nécessaire », a déclaré Daniel Sweeza, président national des opérations aériennes de GMR. « Notre investissement dans les hélicoptères Airbus renforce notre capacité à fournir des soins de santé vitaux là où les soins sont le plus nécessaires ».



GMR est l'un des leaders du secteur médical aérien, avec près de 36 000 employés qui dispensent des soins médicaux aux États-Unis et dans le monde entier. L'opérateur exploite 387 bases aériennes sous des marques telles que Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International et Guardian Flight.



Plus de 30 hélicoptères Airbus ont été ajoutés à sa flotte depuis 2021.