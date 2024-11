Israël va s'équiper d'une flotte conséquente de F-15 de dernière génération

C'est un contrat qui tombe à point nommé pour Boeing. Le ministère israélien de la Défense (IMOD) a annoncé jeudi la signature d'un accord pour l'achat de 25 avions de chasse F-15 de dernière génération destinés à l'Armée de l'air israélienne F-15 de dernière génération).



L'accord, qui a été signé le 6 novembre, prévoit également une option pour l'achat de 25 exemplaires supplémentaires. Il est valorisé à 5,2 milliards de dollars et s'inscrit dans un package plus large de plus de 18 milliards de dollars d'aide militaire américaine à Israël pour moderniser les moyens de l'IAF, notamment avec le troisième escadron de F-35 (25 appareils) de Lockheed Martin commandé en juin dernier.



L'accord comprend également des kits de modernisation pour les actuels F-15I de l'IAF.



La livraison des nouveaux F-15IA (Israel Advanced) débutera en 2031, à raison de quatre à six appareils par an. Ces appareils « offriront une portée accrue, une capacité de charge utile supérieure et des performances améliorées dans divers scénarios opérationnels » selon le communiqué du ministère israélien de la Défense. Ils permettront à l'IAF de maintenir « son avantage stratégique pour relever les défis actuels et émergents au Moyen-Orient ».



Les F-15IA seront basé sur le F-15EX Eagle II de Boeing, la version qui remplacera progressivement les F-15C/D de l'US Air Force dans les prochaines années.