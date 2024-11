Deutsche Aircraft et Pratt & Whitney Canada travaillent à rendre compatible le D328eco aux 100% SAF dès sa mise en service

L'avionneur allemand Deutsche Aircraft et le motoriste Pratt & Whitney Canada (groupe RTX) annoncent que l'avion régional D328eco, qui disposera d'une capacité de 40 places et qui sera motorisés par des PW127XT-S de Pratt & Whitney Canada, sera prêt à voler avec du carburant aéronautique durable à hauteur de 100% dès son entrée en service en 2027.



Les deux partenaires ont récemment conclu une série de cinq vols de mesure des émissions et des traînées de condensation à bord du banc d'essai D328 UpLift utilisant un carburant Fischer-Tropsch entièrement synthétique, préparant ainsi l'utilisation des futurs carburants aéronautiques durables produits à l'aide de la technologie électroliquide Power-to-Liquid (PtL).



« Le développement du PW127XT-S pour la prochaine génération de Deutsche Aircraft D328eco reflète notre objectif commun de redéfinir les normes d'efficacité et de durabilité dans l'industrie de l'aviation, et s'inscrit dans le prolongement de notre relation de collaboration de 40 ans », déclare Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. « Notre série de moteurs PW127XT offre des performances inégalées en termes de consommation de carburant, d'émissions et d'économie d'exploitation, et contribuera encore davantage à la durabilité en fonctionnant avec des carburants d'aviation plus durables, y compris selon les spécifications futures pour un CAD à 100 % » a-t-elle ajouté.



« Cette nouvelle capacité combinée à la performance globales et à l'efficacité du D328eco et de ses moteurs PW127XT-S, établira de nouvelles références dans l'aviation régionale. De plus, les connaissances acquises grâce aux vols d'essai du D328 UpLift utilisant du carburant synthétique sans aromatiques appuieront l'effort global de réduction de l'empreinte environnementale de l'industrie aéronautique » a pour sa part annoncé Nico Neumann, le directeur des opérations de Deutsche Aircraft.



En raison de ses propriétés chimiques et techniques identiques, le kérosène paraffinique synthétique de Fischer-Tropsch (FT-SPK) a servi de substitut au futur CAD PtL, qui sera produit à l'avenir à partir d'eau, de CO2 et d'énergie renouvelable. L'électroliquide devrait être une voie de production clé pour répondre à la demande future de CAD et contribuer à atteindre l'objectif ambitieux à long terme de l'OACI, à savoir des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050, et à réduire les émissions autres que le CO2 grâce à une teneur en aromatiques et en soufre faible, voire nulle.



Pratt & Whitney Canada rappelle que tous ses moteurs sont déjà certifiés pour fonctionner avec un mélange à 50/50 de SAF et de kérosène Jet A/A1 conventionnel.



Pour rappel, le D328eco vient succéder au projet au projet de résurrection du Dornier 328 mené par Sierra Nevada Corporation (SNC) et sa filiale allemande 328 Support Services (328SSG) depuis 2015. Son fuselage sera allongé de plus de deux mètres (à 23,31 m) par rapport aux anciens Dornier 328 afin d'accueillir jusqu'à 10 passagers en plus. Il disposera aussi d'une nouvelle suite avionique (Companion de Garmin). Le futur avion régional de 40 sièges, qui se positionne directement face à l'ATR 42-600 du numéro un mondial des avions régionaux, doit enter en service au quatrième trimestre de 2027.