EFW et MRO Japan sellent leur partenariat sur les conversions P2F de monocouloirs Airbus au Japon

MRO Japan (MJP) accueillera bien une ligne de conversions P2F pour les programmes A320P2F/A321P2F d'Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), la coentreprise formée par Airbus et ST Engineering. EFW et MJP ont conclu un accord de partenariat dans ce sens le 7 novembre lors du premier Airbus and EFW P2F Symposium Japan, confirmant ainsi le protocole d'accord (MoU) signé en avril dernier.



MJP agira en tant que sous-traitant d'EFW pour les conversions P2F et fournira des services de conversion tiers pour les programmes A320P2F/A321P2F. La société de maintenance japonaise deviendra ainsi le premier prestataire de conversion pour les programmes d'EFW au Japon.



L'accord comprend aussi en ensemble de formations complètes pour l'outillage, l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement, l'industrialisation et la qualité. Le chantier de conversion du premier appareil est programmé d'ici la fin de l'année 2025.



« Nous sommes ravis que MJP rejoigne notre réseau mondial de sites de...