La frénésie de la taxation à tout va du transport aérien s'empare de l'Europe

Décidément, le groupe Air France-KLM n'a pas vraiment d'échappatoire. Après le triplement prévu de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) voulu par le gouvernement et applicable à tous les vols au départ de France, c'est maintenant l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol qui va fortement augmenter ses redevances l'année prochaine, avec une hausse attendue de 41%, puis de 6% l'année suivante.



Comme en France, les passagers seront directement impactés, et en premier lieu ceux de KLM et de Transavia Holland, même si le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire utilisera « principalement » les sommes récoltées pour améliorer ses installations de plus en plus vétustes. En France, les passagers renfloueront plutôt les caisses de l'État à hauteur d'un milliard d'euros, voire financeront le train qu'ils n'ont pas nécessairement voulu prendre, signe d'une économie de plus en plus dirigée et malheureusement de moins en moins créatrice de valeurs.



Mais...