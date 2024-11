Boeing et ses machinistes trouvent un accord mettant fin à une grève de 53 jours

« The strike has ended. » On imagine le soulagement de la direction de Boeing lorsque la section 751 du syndicat de machinistes IAM a confirmé le 4 novembre l'arrêt d'une grève qui aura duré 53 jours. Les membres du syndicat ont en effet voté à 59 % en faveur du nouvel accord de convention collective négocié par leurs représentants et la direction de Boeing.



Cet accord, qui expirera le 7 septembre 2028, entérine une augmentation des salaires de 38 % sur sa durée de validité - IAM souligne qu'ils n'avaient augmenté que de 31,5 % entre 2002 et 2024. Une prime de ratification de 12 000 dollars a également été concédée. L'accord comprend par ailleurs de nombreuses améliorations portant sur les sujets de la couverture maladie, la retraite, l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle etc.



Il confirme également que le prochain programme d'avion commercial sera produit dans les installations de Seattle, assurant la pérennité de l'emploi dans la région.



Les salariés grévistes pourront reprendre leur poste dès le 6 novembre et au plus tard le 12 novembre. La production va donc pouvoir reprendre ; elle avait été totalement arrêtée à Renton comme Everett, ne laissant opérationnel que le programme 787 (produit à Charleston, en Caroline du Nord).