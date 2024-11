Aéroports de Paris organise une procédure de sélection pour autoriser l'occupation d'opérateurs qui exerceront des activités d'assistance au sol et fourniture de carburant aviation sur l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux - Valérie André

A la suite de la décision de la ville de Paris de réduire le terrain d'assiette de l'héliport Paris-Issy les Moulineaux - Valérie André, la reconfiguration et le réaménagement de ce dernier sont nécessaires pour favoriser l'accueil des opérateurs et passagers dans les conditions optimales de sécurité et de qualité de services. Une procédure de sélection pour l'occupation de dépendances domaniales sur l'héliport est lancée et le dossier de consultation est à retirer avant le 04 décembre 2024, 23h59.



La nouvelle convention d'occupation du domaine public de la ville de Paris signée entre cette dernière et Aéroports de Paris pour l'occupation et l'exploitation de l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux - Valérie André conduit à la reconfiguration du terrain d'assiette de l'héliport et de ses conditions d'exploitation, compte tenu de la réduction de l'emprise, ainsi qu'à la réorganisation de l'implantation des activités qui y sont exercées.



Les dépendances domaniales faisant l'objet de la consultation concernent d'une part les services au sol tels que l'assistance aux aéronefs, l'assistance aux équipages et aux passagers et d'autre part la fourniture, le stockage et la mise à bord de carburant aviation (JETA1).



A l'issue de la procédure, Aéroports de Paris conclura une convention d'occupation temporaire du domaine public avec chacun des candidats retenus.



Cet appel à candidatures s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de l'héliport et de sa valorisation en favorisant l'implantation d'activités à la fois attractives et de qualité pour les opérateurs aériens tout en répondant aux enjeux environnementaux. En parallèle, Aéroports de Paris souhaite déployer sur l'héliport une démarche volontariste de décarbonation des opérations d'assistance au sol et de promotion du carburant d'aviation durable (CAD) en cohérence avec son plan stratégique "2025 Pioneers".