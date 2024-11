Airbus A380 à Paris, nouveautés en France, arrivée de l'A321LR, doublement de la flotte : Etihad déroule sa stratégie

Il est loin le temps où Etihad n'envisageait même plus de remettre ses Airbus A380 en service. Aujourd'hui, la preuve la plus éclatante en France que la compagnie va (beaucoup) mieux est le retour de son Super Jumbo sur la ligne Abou Dhabi - Paris depuis le 1er novembre. Remplaçant l'A350-1000, il permet une augmentation des capacités de 31 %.



Mais ce n'est qu'un premier pas dans une stratégie de renforcement sur le marché français, qui s'inscrit elle-même dans une stratégie plus globale d'augmentation considérable des capacités. « Etihad n'est plus la même compagnie qu'il y a quelques années », affirme Frank Meyer, son directeur de la stratégie numérique, de passage à Paris pour l'occasion, « elle est parfaitement adaptée au marché ». Et elle compte bien retrouver son lustre d'antan.



En France, cela se traduit non seulement par le retour de l'A380 sur Paris, mais aussi...