Singapore Airlines va réaménager ses Airbus A350

Singapore Airlines a décidé de réaliser un investissement majeur dans sa flotte d'Airbus A350. La compagnie a annoncé qu'elle allait mobiliser 765 millions d'euros pour réaménager 41 de ses appareils, dont les sept A350-900ULR (Ultra long Range). La mise en service de la flotte ainsi moderniser couvrira la période entre 2026 et 2030.



Sans donner de détails sur les nouveaux aménagements, Singapore Airlines indique que les appareils adopteront des cabines similaires à celles prévues sur les Boeing 777-9, avec une première classe et une classe affaires entièrement nouvelles. Les classes premium economy et économique seront quant à elles rafraîchies.



La grande nouveauté sera ainsi l'introduction de la première classe sur les A350-900ULR. Actuellement aménagés en configuration biclasse de 67 fauteuils de classe affaires et 94 fauteuils de classe premium economy, ils adopteront une cabine composée de quatre fauteuils de première classe, 70 de classe affaires et 58 de premium economy. Le premier A350-900ULR rétrofitté entrera en service au premier trimestre 2027.



Cependant, les nouvelles cabines auront déjà commencé à être déployées sur les A350-900. En effet, le premier appareil qui en sera doté sera remis en service au deuxième trimestre 2026. Il abritera alors 42 fauteuils de classe affaires, 24 de premium economy et 192 de classe économique.



Singapore Airlines précise que les chantiers de modification seront réalisés par SIA Engineering Company à Singapour jusqu'à la fin de 2030.