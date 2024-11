Air France ne survole plus le sud de la mer Rouge suite au signalement d'un « objet lumineux à haute altitude »

Air France a décidé de ne plus survoler le sud de la mer Rouge depuis le le 3 novembre 2024, suite au signalement par l'équipage de l'un de ses appareils d'un « objet lumineux » à haute altitude dans la région du Soudan.



La compagnie aérienne française indique que cette mesure était effective jusqu'à « jusqu'à nouvel ordre » et que l'itinéraire de certains de ses vols est modifié en conséquence. Il s'agit logiquement de ses liaisons entre Paris et Antananarivo (Madagascar), Saint-Denis (La Réunion), Nairobi (Kenya) et l'île Maurice qui verront leur durée s'allonger d'« environ une heure » pour contourner la zone par l'est, en passant par l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman, voire plus en passant par l'Ouest.



Deux de ses vols avaient fait demi-tour au-dessus de la mer Méditerranée pour revenir à Roissy CDG le 3 novembre (vols à destination de Nairobi et Antananarivo) suite au signalement de l'équipage de l'appareil volant à l'est du Soudan.



« Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu. La compagnie suit en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d'assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité des vols » a indiqué la compagnie française.



Le sud de la mer Rouge est devenu une zone de tensions importante avec la situation géopolitique du Yémen et l'implication des Houthis dans le conflit entre le Hamas et Israël.



Aucune autre compagnie aérienne n'a pour l'instant pris de décision similaire quant au survol de la région située entre le Soudan et Djibouti.