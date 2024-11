Le soutien des A400M renforcé par deux nouveaux accords entre Airbus et l'OCCAR

Le programme A400M a franchi une nouvelle étape avec la signature de deux contrats de soutien stratégiques entre Airbus et l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR). Ces deux accords visent à améliorer les services de soutien à destination des flottes d'A400M opérés par les pays de lancement (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique et Luxembourg) tout en augmentant les capacités des appareils durant les prochaines années.



« L'A400M est un élément essentiel de la souveraineté de nos nations et de l'autonomie stratégique de l'Europe. Les déploiements mondiaux tels que la mission de pont aérien de Kaboul ou plus récemment l'exercice Pacific Skies soulignent le besoin d'interopérabilité et de mutualisation entre nos pays clients. Ce nouvel accord-cadre est la réponse à cette exigence croissante » a déclaré Jean-Brice Dumont, le directeur des avions militaires d'Airbus Defence and Space.



Le premier contrat, dénommé...