China Eastern Airlines tient ses premiers Airbus A321neo

China Eastern Airlines est un nouvel opérateur de l'Airbus A321neo. La compagnie chinoise a réceptionné ses deux premiers exemplaires à Finkenwerder (Hambourg) les 29 et 30 octobre, des appareils qui ont désormais rejoint leur base de Shanghaï Pudong.



Ces deux A321neo (MSN 12093 et 12180) sont configurés avec une cabine biclasse de 198 sièges, dont 12 en classe affaires. Ils sont motorisés par des LEAP-1A de CFM International.



China Eastern attend encore 66 A321neo, des appareils qui émanent d'une commande groupée de 292 appareils de la famille A320 passée par quatre compagnies aériennes chinoises en juillet 2022 (avec Air China, China Southern et Shenzhen Airlines).



Une centaine d'appareils étaient attribués au transporteur shanghaïen, avec également 32 A320neo (3 exemplaires déjà livrés). Tous sont livrables d'ici 2027.



China Eastern Airlines aligne aujourd'hui, en Chine continentale, la plus importante flotte d'appareils produits par l'avionneur européen, avec un total de 450 Airbus, dont 374 monocouloirs de la famille A320/A320neo, 56 A330 et 20 A350-900.



Pour rappel, China Eastern est aussi l'opérateur de lancement du C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), avec 105 exemplaires commandés (et 8 livrés).