Christian Scherer sera remplacé par Lars Wagner à la tête d'Airbus Commercial Aircraft

A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, le groupe Airbus a annoncé qu'il préparait un changement de direction à la tête de son entité Commercial Aircraft. Christian Scherer, qui en est actuellement le président-directeur général, sera remplacé par Lars Wagner, l'actuel PDG de MTU Aero Engines.



La transition sera longue. En effet, Lars Wagner a indiqué qu'il finirait son mandat à la tête de MTU, celui-ci courant jusqu'au 31 décembre 2025. Il prendra donc ses nouvelles fonctions chez Airbus Commercial Aircraft au début de 2026.



Lars Wagner avait intégré le motoriste allemand en juillet 2015 comme vice-président exécutif OEM Operations. Devenu membre du conseil d'administration chargé de la technologie en janvier 2018 puis directeur Développement durable en 2022, il en avait été nommé PDG en janvier 2023. Avant d'entrer chez MTU, il avait déjà occupé plusieurs postes de direction chez Airbus.



« Christian et moi-même sommes ravis que Lars Wagner, un leader industriel aussi talentueux, revienne dans la famille Airbus à ce poste clé », déclare Guillaume Faury, PDG d'Airbus. « Christian reste à la tête de l'activité Commercial Aircraft, soutenu par une équipe formidable, jusqu'à la transition avec Lars. Christian et moi continuerons à travailler en étroite collaboration pour le succès d'Airbus dans l'environnement dynamique et complexe dans lequel nous évoluons ».



En parallèle, le conseil d'administration du groupe Airbus a indiqué qu'il proposerait aux actionnaires de renouveler le mandat de Guillaume Faury en tant que membre exécutif du Conseil d'administration et Chief Executive Officer d'Airbus, lors de la prochaine assemblée générale annuelle.