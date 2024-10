Riyadh Air commande 60 Airbus A321neo

Riyadh Air continue de constituer sa flotte en vue du lancement de ses opérations l'année prochaine. Son directeur général Tony Douglas a signé un accord avec celui d'Airbus, Christian Scherer, le 30 octobre, portant sur l'acquisition de 60 A321neo.



Riyadh Air souligne qu'elle détient désormais des commandes pour 132 appareils, qui lui permettront d'avoir une flotte efficace dès son lancement en 2025. Elle avait en effet déjà passé un accord avec Boeing pour constituer sa flotte long-courrier - accord qui portait sur 39 787-9 et 33 options. Les dates de livraison des A321neo n'ont toutefois pas été révélées.



Elle considère également qu'elle aura un profil de flotte optimal pour atteindre son ambition d'exploiter un réseau comptant une centaine de destinations en 2030.



Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du fonds public d'investissement, afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Dans cette optique, Riyadh Air a vocation de développer les liaisons au départ de Riyadh, tandis que Saudia conserve sa place historique à Jeddah et développe son offre en parallèle - le groupe avait de son côté acquis 105 appareils de la famille A320neo en mai dernier.