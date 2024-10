Finnair présente son premier Embraer E190 réaménagé

Le programme de réaménagement des Embraer E190 de Finnair se déroule comme prévu. La compagnie a présenté le premier appareil doté de sa nouvelle cabine et prêt à reprendre le service, le 30 octobre. Les onze autres appareils de la flotte - opérée par NORRA (Nordic Regional Airlines) - vont eux aussi être réaménagés.



Finnair précise que les chantiers de rétrofit seront tous menés au cours des saisons hiver. Ainsi, sept appareils seront réaménagés durant la saison hiver 2024-2025 qui vient de s'ouvrir, les autres le seront lors de la prochaine. Leur capacité restera identique après rénovation, c'est-à-dire à cent places.



Si la flotte d'Embraer sera parfaitement homogène à l'été 2026, elle sera également en harmonie avec le reste de la flotte de la compagnie, et notamment la flotte long-courrier. Le système d'éclairage a été modernisé avec des LED et les couleurs ont été choisies de façon à rappeler les cabines des gros-porteurs, qui viennent elles aussi d'être refaites, et le nouveau salon Schengen de Finnair à l'aéroport d'Helsinki. Les passagers en correspondance auront ainsi une expérience homogène tout le long de leur voyage.



« Nous avons souhaité créer un environnement de voyage harmonieux, frais et accueillant pour nos passagers, avec des couleurs bleu foncé et gris, ainsi qu'une touche de bois laminé, des éléments rappelant nos appareils long-courriers. La cabine rénovée proposera deux nouveaux modèles de sièges. Les sièges des rangées 1 à 9 offrent un confort supplémentaire grâce à leur design et leur rembourrage. Les sièges des premières rangées sont légèrement inclinables, tandis qu'à partir de la rangée 10, les sièges ne le sont pas », explique Eerika Enne, responsable Expérience client à bord.



Elle ajoute également que le réaménagement a permis d'alléger les appareils d'environ 150 kg. Finnair a par exemple opté pour des fauteuils plus légers dans les deux classes et un tapis de cabine conçu dans un nouveau matériau.