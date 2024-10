Résistance unanime

Le gouvernement n'a pas attendu Halloween pour endosser son costume de frère qui rappe tout. En décidant d'augmenter massivement la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour créer un milliard d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour le budget de l'Etat sous couvert de fiscalité verte, il a présenté un nouveau programme de vampirisation du transport aérien, et plus largement, du secteur aéronautique, dont le seul mérite est de faire l'unanimité contre lui, autant en France qu'au-delà des frontières, autant chez les opérateurs que chez les industriels.



Cela fait des années que les syndicats du transport aérien se plaignent d'être oppressés par la superposition des taxes, se désespèrent de leur injustice puisqu'elles ne soutiennent pas le secteur ou ses intérêts, et s'alarment de l'érosion inexorable du pavillon français. Cela fait des années qu'ils prêchent dans le désert et la nouvelle oreille qui vient de débarquer à la tête du...