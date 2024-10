Safran fait grossir son réseau pour la MRO du LEAP, notamment au Maroc

La multiplication actuelle et à venir du nombre de moteurs LEAP en service entraîne le groupe Safran à développer massivement ses capacités de maintenance dans le monde. Safran Aircraft Engines annonce ainsi un investissement d'un milliard d'euros pour développer son réseau MRO partout dans le monde, afin d'atteindre une capacité de 1 200 visites en atelier annuelles en 2028. Plusieurs projets sont déjà connus voire opérationnels, mais Safran a notamment annoncé la création d'un nouveau site à Casablanca, en marge de la visite officielle du président Emmanuel Macron au Maroc.



En ce qui concerne ce site au Maroc, un protocole d'accord a été signé le 28 octobre avec le gouvernement marocain. Il prévoit l'établissement d'un atelier de 25 000 m² dans la zone aéroportuaire de Casablanca pour la maintenance et la réparation du LEAP, avec une capacité de maintenance de 150 moteurs par an. Il permettra l'embauche directe de 600 personnes d'ici 2030.



Safran rappelle que près de 4 000 moteurs LEAP sont aujourd'hui en service et équipent la majorité de la flotte mondiale de monocouloirs de nouvelle génération (Airbus A320neo, Boeing 737 MAX et C919 de Comac) en service auprès de près de 180 compagnies aériennes. Pour entretenir cette flotte et celle à venir alors que les cadences de production augmentent, d'autres projets de développement des capacités ont été lancés en parallèle.



Un nouveau site a ainsi été créé à Bruxelles, qui est opérationnel depuis le début de l'année. Un site à Hyderabad (Inde) viendra renforcer les capacités en 2025. Un second atelier est programmé à Querétaro (Mexique), ainsi qu'un nouveau banc d'essai ; tous deux seront opérationnels en 2026. Enfin, les sites français de Villaroche et Saint-Quentin-en-Yvelines seront agrandis en 2025 et 2026.



En parallèle, les capacités seront également étoffées pour les activités de réparation de pièces moteurs. Ainsi, un site de réparation d'aubes de turbine va être créé à Rennes, l'atelier de Querétaro sera étendu et c'est également dans cette optique que se poursuit le projet d'acquisition de Component Repair Technologies aux Etats-Unis (dévoilé en septembre).