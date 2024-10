Qatar Airways a choisi Thales pour l'IFEC de ses futurs Airbus A321neo

Qatar Airways et Thales ont signé un accord pour équiper la nouvelle flotte d'Airbus A321neo de Qatar Airways du système de divertissement et de connectivité en vol FlytEDGE. Ce système, primé aux derniers Crystal Cabin Awards, est la première plateforme de divertissement et de connectivité en vol native dans le cloud.



FlytEDGE comprend notamment des écrans 4K QLED HDR, deux connexions Bluetooth par siège pour coupler des appareils personnels sans fil (PED), une interface utilisateur commune sur tous les appareils (téléphones, tablettes et écrans de siège) et une capacité de stockage de 96 To grâce au serveur de données embarqué primé Onboard Data Center (ODC). Ce serveur dispose de la première architecture en lames de l'industrie.



Qatar Airways s'était déjà associé à Thales pour les IFE de ses Boeing 787-8, ses A350 et ses A380.



« Chez Qatar Airways, nous améliorons continuellement notre expérience passager, la meilleure au monde, et offrons à nos clients des divertissements à bord de haute qualité. Alors que notre parcours de transformation digitale évolue, nous sommes ravis de nous associer à Thales pour introduire FlytEDGE sur notre plateforme de divertissement. Nous sommes convaincus que les passagers de notre flotte A321 NX auront accès à la technologie grand public la plus innovante du ciel » a annoncé Xia Cai, Senior Vice President. Product Development chez Qatar Airways.



« Notre partenariat avec Qatar Airways se renforce. Ensemble, nous introduisons les capacités avancées de FlytEDGE à leur flotte de A321 NX, assurant aux passagers un voyage mémorable » a ajouté Yannick Assouad, Directrice générale adjointe, Avionique chez Thales.



Selon l'électronicien français, FlytEDGE portera « l'expérience de divertissement vers de nouveaux sommets grâce aux technologies de cloud computing, une plateforme logicielle ouverte et une performance inégalée, permettant des fonctionnalités innovantes comme l'accès aux plateformes de streaming, la personnalisation en temps réel, des jeux vidéo et l'intégration rapide du vaste portefeuille de marques, produits et applications de Qatar Airways basé sur le web ».



La compagnie aérienne de Doha a commandé une cinquantaine d'Airbus A321neo, dont 10 seront livrés en configuration LR (Long Range), c'est-à-dire avec des réservoirs de carburant auxiliaires en soute (ACT). Les appareils sont livrables à partir de 2026.