LATAM acquiert dix Boeing 787 supplémentaires

Le groupe LATAM a sécurisé quelques-uns des derniers créneaux disponibles du programme 787 pour des livraisons avant 2030. Il a en effet passé une nouvelle commande auprès de Boeing pour dix 787-9, avec des options pour cinq appareils supplémentaires. Boeing souligne que ces appareils porteront la flotte de Dreamliner de la compagnie sud-américaine à 52 appareils à cet horizon.



LATAM exploite en effet 37 787-8 et 787-9 actuellement. Les nouveaux appareils lui permettront d'augmenter ses capacités sur ses routes les plus populaires et de lancer de nouvelles lignes. Ramiro Alfonsín, le directeur financier du groupe, précise qu'il pourra ainsi recevoir au moins deux 787 par an jusqu'à la fin de la décennie.



LATAM a ainsi sécurisé des créneaux de livraisons pour plus de 120 appareils jusqu'en 2030 - 106 monocouloirs d'Airbus et dix-neuf gros-porteurs de Boeing -, dont 80 % directement auprès des avionneurs. D'une flotte moyenne de 339 appareils en 2024 - cargo inclus -, il devrait passer à 354 appareils en 2025 puis 364 en 2026. Sur ces deux années, le groupe intégrera respectivement 22 appareils (vingt monocouloirs et deux gros-porteurs) et quinze appareils (treize monocouloirs et deux gros-porteurs).



L'annonce de la nouvelle commande avait été faite dès le 22 octobre au cours de la journée investisseurs du groupe, qui a été organisée à l'occasion du retour de sa cotation à la bourse de New York. Elle avait été suspendue en 2020 à la suite de la crise sanitaire puis du processus de restructuration mis en place sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.