Qantas fait ses adieux au Boeing 717

Le dernier Boeing 717 du groupe Qantas a réalisé son ultime vol commercial. En atterrissant à Canberra le 26 octobre, l'appareil de QantasLink immatriculé VH-YQS a marqué la fin des opérations d'un ancien pilier de la flotte du groupe sur le réseau intérieur. Il sera officiellement retiré de la flotte en novembre.



Le Boeing 717 immatriculé VH-YQS était au service de Qantas depuis onze ans. Il a réalisé plus de 17 000 heures de vol en plus de 15 000 vols et transporté plus d'un million de passagers sur cette période.



Qantas rappelle que le 717 est resté plus de vingt ans au service du groupe, au sein des flottes de QantasLink mais aussi de Jetstar (qui s'est appuyée sur des appareils de la filiale régionale à son lancement). Il y a en effet été intégré en 2001 lorsque le groupe a racheté Impulse Airways. QantasLink était l'une des trois dernières compagnies au monde à opérer le modèle et en avait une vingtaine d'exemplaires.



Tous vont désormais être remplacés par des Airbus A220, dont le groupe Qantas a acquis 29 exemplaires. Quatre sont actuellement en service et le cinquième devrait rejoindre la flotte avant la fin de l'année.



Rachel Yangoyan, la directrice générale de QantasLink, estime que cet événement « marque un moment important dans l'aviation australienne, avec l'emblématique queue en forme de T du 717 qui embarque les passagers dans le ciel australien pour la dernière fois. »