Le C295 d'Airbus a sa ligne d'assemblage en Inde

La première ligne d'assemblage pour avion établie par le secteur privé en Inde est opérationnelle. Airbus et Tata Advanced Systems ont en effet inauguré la nouvelle ligne d'assemblage final du C295 à Vadodara, le 28 octobre, en présence du Premier ministre indien Narendra Modi et du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.



Les groupes Airbus et Tata s'étaient accordés il y a trois ans sur la mise en place de cette ligne d'assemblage finale (FAL), dans le cadre de la signature d'un contrat d'acquisition de 56 C295 par l'armée de l'air indienne pour remplacer ses Hawker Siddeley HS 748. Il est prévu que seize appareils soient livrés en état de vol par l'usine historique de Séville - six ont déjà été remis - et que les quarante autres soient produits en Inde.



La ligne sera chargée de la fabrication de pièces détaillées et de l'outillage correspondant, de sous-ensembles, d'assemblages de composants majeurs, d'outils, de gabarits et de testeurs. Dans le cadre du programme « Make in India », plus de 85 % de l'assemblage structurel et final des quarante C295 seront produits en Inde, ainsi que 13 000 pièces. Il permet de faire travailler 37 fournisseurs locaux, issus des secteurs privé et public. Des composants ont déjà été produits dans les installations d'Hyderabad et envoyés à celles de Vadodara. Le premier appareil devrait sortir de la FAL en septembre 2026, à la suite de quoi la production montera rapidement en puissance afin que les quarante appareils programmés soient livrés à l'armée indienne d'ici le mois d'août 2031.



« L'inauguration de cette ligne d'assemblage final est une étape importante dans le parcours de l'Inde vers l'autosuffisance en matière de fabrication de matériel de défense. [...] Elle favorisera le développement de l'écosystème industriel aérospatial dans le pays, en libérant le potentiel de conception de pointe, de fabrication de composants, d'assemblage d'aéronefs et de capacités de services dans toute la chaîne de valeur indienne », a commenté Michael Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space.