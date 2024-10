La République tchèque signe le contrat d'acquisition de ses deux Embraer KC-390

Comme annoncé il y a quelques semaines, le ministère tchèque de la Défense a signé un contrat pour l'acquisition de deux avions de transport tactique C-390 Millennium auprès d'Embraer.



Ces deux appareils aux normes OTAN moderniseront et amélioreront les capacités opérationnelles de l'Armée de l'Air tchèque. Ils pourront assurer un large éventail de missions, telles que le transport tactique de troupes, de véhicules et d'équipements, de l'EVASAN, de la lutte contre les incendies, du soutien humanitaire et du ravitaillement en vol.



« Cette commande de la République tchèque, membre de l'OTAN, est une marque de confiance inestimable pour Embraer. Elle nous encourage à mettre en oeuvre la meilleure technologie pour fournir à nos clients les capacités opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des missions les plus exigeantes. Avec cette commande, Embraer renforcera ses liens avec l'industrie aérospatiale locale, reconnue depuis des décennies pour son expertise et la...