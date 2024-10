Qantas ne se séparera pas de tous ses A330-200 à moyen terme. La compagnie australienne vient en effet de dévoiler un programme de réaménagement des cabines de plusieurs millions de dollars pour d'une partie de sa flotte d'A330-200.



Dix des seize exemplaires de sa flotte seront ainsi équipés de nouveaux sièges en classe économique et de modifications au niveau de l'éclairage (nouveau mood lighting) ainsi que le remplacement de tous les rideaux et moquettes.



Le nouveau siège introduit en classe économique sera le même que celui qui sera présent sur les futurs A350-1000ULR du projet Sunrise. Ils ont été spécialement conçus pour offrir un confort accru aux passagers pour des vols ultra-long-courriers (notamment entre Sydney et Londres ou New York).



Ces sièges seront équipés d'écrans tactiles 4K OLED de 13,3 pouces dotés de la dernière génération d'interface utilisateur et ils disposeront de prises...