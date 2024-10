La solution PREDICARE de Revima entre chez Asia Digital Engineering

Revima, le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU (groupes auxiliaires de puissance) et des trains d'atterrissage, a signé un accord de collaboration stratégique avec Asia Digital Engineering (ADE), la filiale MRO de Capital A (maison-mère des compagnies AirAsia).



Selon les termes de cet accord, révélé à l'occasion du salon MRO Europe à Barcelone, ADE intégrera la solution PREDICARE de Revima dans sa plateforme numérique de gestion de flotte ELEVADE.



Cet outil de maintenance prédictive et d'assistance technique en temps réel s'appuie sur les 60 années d'expérience de Revima dans la maintenance des APU et sur l'expertise de sa filiale FlightWatching. PREDICARE permet ainsi surveiller et de gérer en permanence l'état des APU afin de réduire les coûts de maintenance associés tout en assurant un haut taux de disponibilité. Cette solution prend déjà en charge plus de 250 appareils à travers le monde.



« Nous nous engageons à stimuler l'innovation et à fournir des solutions plus intelligentes et basées sur les données pour améliorer la gestion de la flotte. L'intégration de PREDICARE dans ELEVADE marque une étape clé dans la réalisation de cette vision. Grâce à cette collaboration, nous permettons aux compagnies aériennes d'exploiter des informations en temps réel et des capacités prédictives pour améliorer la fiabilité de la flotte et réduire les temps d'immobilisation » a expliqué Adnan Mansur, directeur Digital & Innovation chez ADE.



Une première phase consistera à intégrer PREDICARE pour le besoin du principal client aérien d'ADE, à savoir la compagnie low-cost AirAsia, sur un certain nombre de ses A320. Après cette phase d'essai, la solution sera déployée auprès d'autres compagnies aériennes du monde entier qui utilisent la plateforme ELEVADE, renforçant ainsi encore les offres de services numériques d'ADE.



A titre d'indication, les différentes compagnies aériennes de Capital A opèrent avec une flotte combinée de 170 appareils Airbus (en Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines et au Cambodge).