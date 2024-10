« Des entreprises vont être rayées de la carte tout de suite », Charles Aguettant, président de l'EBAA France

Charles Aguettant s'exprime à son tour sur le projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion présenté par le gouvernement dans un amendement au projet de loi de finances 2025 et qui prévoit une augmentation des recettes de 150 millions d'euros dans le secteur de l'aviation d'affaires.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Charles Aguettant, président de l'EBAA France (European Business Aviation Association).Charles Aguettant s'exprime à son tour sur le projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion présenté par le gouvernement dans un amendement au projet de loi de finances 2025 et qui prévoit une augmentation des recettes de 150 millions d'euros dans le secteur de l'aviation d'affaires.Fustigeant une augmentation inédite, qui pourrait renchérir un billet de 3 000 euros sur un vol d'affaires long-courrier, il estime que l'impact risque d'être immédiat, de faire disparaître des dizaines d'entreprises en quelques mois et détruire les emplois associés.Affirmant qu'il ne s'agit pas d'une aviation pour les riches, il remet en avant le rôle de l'aviation d'affaires dans le dynamisme économique des sociétés et territoires français, et son caractère indispensable.