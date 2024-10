L'Odyssey et Edeis se lancent sur le marché interrégional

On aurait pu croire que le marché français ne constituait pas le cadre idéal pour lancer des projets dans le transport aérien. Pourtant, au vu des lacunes dans la connectivité interrégionale, certains y croient encore. Parmi eux, les groupes Edeis et Jet Airlines, qui se sont associés pour créer de nouveaux services aériens au départ de Nîmes et de Tours - dont Edeis détient les concessions. Ils seront opérés sous la marque L'Odyssey à partir de la fin du mois de mai 2025 et jusqu'à la fin de septembre.



« C'est un projet qui a été mûri durant près de deux ans et taillé sur mesure pour les aéroports de Nîmes et de Tours », explique Victoire Totah, la directrice Stratégie et Développement d'Edeis. A partir de l'été prochain, un ATR 72-600 sera basé à Nîmes et permettra de lancer sept lignes : Nîmes - Barcelone, Nîmes - Genève - Vérone, Nîmes - Nice - Milan, Nîmes - Bastia, Nîmes - Ajaccio et Tours - Bastia et Tours - Ajaccio, généralement avec deux vols par semaine (un par semaine sur la Corse). Victoire Totah précise que les lignes entre Tours et la Corse existaient avant la crise du covid et fonctionnaient alors très bien. Les lignes nîmoises permettront quant à elle de susciter du tourisme entrant (par exemple en promouvant les monuments de la romanité, dont Edeis est également gestionnaire) mais aussi des correspondances pour les habitants de la région vers d'autres régions européennes, voire vers l'Amérique du Sud (au départ de Barcelone).



L'ATR 72-600 qui sera utilisé pour ces dessertes a été sourcé mais n'est pas encore contractualisé. Il correspond parfaitement à la vision des deux partenaires pour « une aviation régionale responsable et raisonnée » et ceux-ci sont confiants en leur capacité à remplir le module. En effet, les routes choisies sont plutôt du secteur loisirs, qui réussit le mieux depuis la sortie de crise, et les services répondent à des besoins identifiés au cours d'enquêtes menées auprès des futurs passagers et des collectivités. « L'objectif, après un premier succès estival, est de pouvoir pérenniser certaines lignes et potentiellement en ouvrir d'autres dans les mois et années à venir », annonce Clément Pellistrandi, le fondateur de Jet Airlines. L'Odyssey parle déjà de nouvelles destinations telles que Nantes, Rome, Strasbourg ou Zurich pour le printemps 2027.



Ce projet est une étape majeure dans le développement de L'Odyssey. Créée en 2017 avec la volonté de désenclaver les régions françaises et européennes, Jet Airlines a débuté en proposant des vols à la demande puis a pu mettre en place des lignes régulières, par exemple entre Genève et Deauville ou en Guyane dans le cadre d'une reprise de délégation de service public temporaire à la suite de la faillite d'Air Guyane. A chaque fois, Jet Airlines affrétait des appareils. Cette fois, le groupe a racheté une compagnie aérienne il y a un mois, ce qui lui permet de récupérer son certificat de transporteur aérien.



« C'est un projet qui va à l'encontre des tendances », reconnaît Martin Meyrier, directeur général Concessions chez Edeis. Mais il est totalement justifié aux yeux des deux groupes : les territoires ont des besoins de connectivité et de développement auxquels les dessertes actuelles, le train ou la route ne répondent pas toujours. D'autant moins dans un contexte où le point à point est en perte de vitesse et où les compagnies low-cost ont tendance à se recentrer sur quelques bases fortes, ce qui « laisse les acteurs régionaux sans perspectives ».



Mais Clément Pellistrandi l'affirme : « nous sommes intimement convaincus du besoin de renouveau de l'aviation régionale. Avec le contexte écologique actuel, les manquements structurels de la SNCF [sur les lignes transversales, ndlr] qui ne pourront pas être palliés à court terme, nous pensons pouvoir retrouver une aviation régionale de proximité avec un nombre important de destinations, peut-être moins de fréquences qu'avant, pour faciliter la connectivité entre les régions. »