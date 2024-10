Corsair signe avec Airbus pour les équipements de sa flotte d'A330neo

Corsair confie les équipements de sa flotte d'A330neo à Airbus. La compagnie française a signé un contrat de type FHS pour équipements (FHS-Components) qui couvrira progressivement les équipements réparables de sa flotte, en commençant par les quatre A330-900 livrés en 2024. L'accord a été révélé ce jour à l'occasion du salon MRO Europe qui se tient à Barcelone.



« Grâce à ce contrat avec Airbus, Corsair fait un choix stratégique pour améliorer son efficacité opérationnelle. Grâce à un engagement renforcé du constructeur aéronautique, cette collaboration vise à maintenir notre flotte aux niveaux de disponibilité et aux normes techniques les plus élevés », a déclaré Bertrand Vitet, le directeur technique de Corsair.



« Nous sommes reconnaissants à Corsair de sa confiance dans les produits et services Airbus et nous sommes honorés de soutenir Corsair dans son programme de renouvellement de flotte en lui fournissant les meilleurs services matériels afin de garantir le plus haut niveau d'excellence opérationnelle. Cet accord souligne notre engagement envers tous nos clients FHS en partageant un objectif commun : maximiser l'utilisation des avions Airbus » a pour sa part annoncé Delphine Gianoglio, directrice Commercial Services pour l'Europe chez Airbus.



FHS fournira ainsi des multiples services pour ses équipements, avec un stock positionné sur la base principale de la compagnie à Orly, l'accès aux pools régionaux de pièces détachées mutualisés d'Airbus, ainsi que de services de réparation et d'ingénierie pour une large gamme de pièces.



Pour rappel, Corsair est opératrice de l'A330-900 depuis mars 2021. Elle vient de mettre en service son huitième exemplaire le 9 octobre et attend encore un nouvel appareil du même type avant la fin de l'année.