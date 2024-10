Le réseau de licenciés CBSA pour les moteurs LEAP devient « Premier MRO »

CFM International a rebaptisé son réseau de licenciés pour la maintenance de ses moteurs LEAP en fournisseurs « Premier MRO », une nouvelle appellation voulant mettre l'accent sur le caractère « ouvert » de l'écosystème MRO pour ses moteurs LEAP-1A (famille A320neo d'Airbus) et LEAP-1B (famille 737 MAX de Boeing).



Les cinq ateliers moteurs licenciés CBSA (CFM-Branded Service Agreement) pour les LEAP deviennent donc des CFM LEAP Premier MRO. Il s'agit d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), de Delta TechOps, de Lufthansa Technik, de ST Engineering et de StandardAero.



« Notre engagement en faveur d'un écosystème MRO ouvert est inébranlable », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. « En introduisant la marque Premier MRO, nous donnons aux opérateurs une vision claire des capacités étendues et de l'expertise technique qu'ils peuvent attendre de ces ateliers » a-t-il ajouté.



La...