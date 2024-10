MRO : Revima dévoile de nouvelles solutions numériques pour optimiser les opérations des compagnies aériennes

Revima, le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU (groupes auxiliaires de puissance) et des trains d'atterrissage, vient d'étoffer sa gamme de services en ajoutant trois nouvelles solutions numériques pour assurer la fiabilité et la surveillance des opérations des compagnies aériennes.



La première est Effifuel, une solution qui aide les opérateurs à réduire la consommation de carburant et à minimiser l'empreinte environnementale de leurs APU. Il permet de visualiser l'utilisation de l'APU en temps réel et de prendre des mesures immédiates. La deuxième est Opticooling, une solution numérique qui aide les compagnies aériennes à utiliser leurs APU de manière optimale, limitant ainsi leur surutilisation (par exemple avec une température correcte de la cabine à l'embarquement). Enfin, la dernière est baptisée Predicare et est une nouvelle solution de maintenance prédictive qui permet de surveiller et de gérer en permanence l'état des APU afin de réduire les coûts de maintenance associés tout en assurant un taux de disponibilité inégalé.



Ces solutions innovantes à destination des compagnies aériennes s'appuient sur les 60 années d'expérience de Revima dans la maintenance et sur l'expertise de sa filiale FlightWatching, spécialisée dans la maintenance prédictive grâce à l'analyse de données en temps réel. Ces solutions tirent parti des meilleurs modules d'apprentissage automatique de leur catégorie.



« Chez Revima, la vision qui nous anime est de contribuer activement à la performance de nos clients. Nous allons au-delà de notre coeur de métier (APU, pièces de moteur et trains d'atterrissage) en développant des services qui apportent une valeur ajoutée, à la fois en termes de maintenance et de coûts d'exploitation. Grâce à notre grande expérience en matière de MRO, à notre plateforme numérique unique et à notre portée mondiale, nous sommes fiers de lancer une suite de services innovants pour réellement apporter une valeur ajoutée à nos clients » annonce Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima.



Le groupe MRO français prévoit déjà d'ajouter de nouveaux services pour ses autres activités, en particulier pour les trains d'atterrissage, les pièces de moteur, et les solutions d'approvisionnement en pièces de rechange.