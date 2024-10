« Nous allons consolider en 2025 le programme de 2024 », Charlotte Dumesnil, directrice commerciale de Vueling

Alors que le lancement de la saison hiver 2024-2025 se rapproche, Vueling s'apprête à publier son prochain programme de vols. Si le contexte général dans lequel évolue le transport aérien européen perd de son euphorie post-covid, la compagnie espagnole continue d'envisager son avenir sous de bons auspices, comme l'explique Charlotte Dumesnil, Director Sales & Distribution, Commercial, Customer, Network and Strategy de la compagnie.



Vueling a fêté ses 20 ans cette année, un bel anniversaire.



Effectivement, c'est un bel anniversaire mais nous ne comptons pas nous arrêter là et nous regardons déjà ce que seront les vingt ans à venir, et même plus ! Nous sommes très fiers de ce modèle low-cost, qui a permis de démocratiser le voyage et de donner l'occasion à des personnes avec de plus petits budgets d'explorer d'autres pays.



Quelle est la place de la France dans les opérations de Vueling ?...