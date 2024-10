MRO : Pascal Parant rejoint le groupe Vallair

Petite surprise dans le monde de la maintenance aéronautique, juste à la veille de l'ouverture du salon MRO Europe. Le groupe franco-luxembourgeois Vallair a nommé Pascal Parant au poste de Directeur Commercial et Marketing Groupe.



Figure incontournable du secteur au niveau mondial, Pascal Parant était précédemment à la tête de la direction du marketing de la société américaine AAR. Il est également vice-président exécutif de l'USAIRE (Association of United States and European Aerospace Industry Representatives). Pascal Parant a aussi été membre du conseil d'administration d'Air Méditerranée et est membre de la Royal Aeronautical Society (FRAeS). Il est diplômé de l'ESTACA.



« C'est un grand privilège d'accueillir Pascal au sein du groupe Vallair. Il apporte une expérience approfondie et une connaissance du secteur qui non seulement aideront à guider et à inspirer notre équipe, mais aussi des perspectives commerciales judicieuses alors que nous nous lançons dans un ambitieux voyage d'expansion et d'innovation » a déclaré Grégoire Lebigot, le président du groupe Vallair.



Vallair est spécialisée dans la gestion des avions matures, avec une offre de services couvrant la MRO, le démantèlement et le recyclage, ainsi que des activités de négoces (cellules, moteurs et équipements). Le groupe a récemment créé des activités de réparation d'aérostructures et de moteurs sur son site de Châteauroux (Indre) à proximité de son grand hangar qui accueille depuis 2 ans deux lignes de maintenance lourde pour avions gros-porteurs. Le groupe Vallair est ainsi présent au Luxembourg, à Châteauroux et à Montpellier.