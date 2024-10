MRO : Sunaero fait l'acquisition de RJ Aero et Japa Aero pour élargir son offre de services

Sunaero a annoncé l'acquisition stratégique des entreprises RJ Aéro et Japa Aero design pour étoffer son offre de services dans la maintenance aéronautique. RJ Aéro, est spécialisée dans la réparation d'aérostructures. Japa Aero design est quant à elle spécialisée dans les intérieurs cabine.



Les deux entités permettront à Sunaero de se positionner comme l' « un des acteurs leader des services de maintenance aéronautique mobile et technologique, dans les domaines des structures métalliques et composites et des réservoirs carburants ».



Fondée en 1993 à Genay, au Nord de Lyon, Sunaero était d'abord spécialisée dans les technologies de détection et de réparation de fuites de carburant pour avions et hélicoptères. Le groupe emploie désormais 230 salariés dans le monde, dont plus de 170 techniciens aéronautiques, et va donc pouvoir accroître et élargir ses services à destination des OEM, des compagnies aériennes et des opérateurs d'avions...