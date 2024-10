La demande de jets d'affaires neufs restera forte durant les 10 prochaines années

Fidèle à sa coutume juste avant l'ouverture de la NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) qui se tient cette année à Las Vegas, l'équipementier Honeywell a dévoilé ses nouvelles projections pour les ventes d'avions d'affaires sur 10 ans. La 33e édition du Global Business Aviation Outlook table ainsi sur la livraison de quelque 8 500 nouveaux appareils d'ici 2034, exactement le même nombre que l'année dernière, mais pour une valeur de 280 milliards de dollars (278 l'année dernière). La demande d'avions d'affaires restera donc particulièrement forte, très supérieure à la période précédant la pandémie.



« Le secteur de l'aviation d'affaires traverse une période prolongée de croissance saine, et nous ne prévoyons pas que cette tendance positive change de sitôt », a déclaré Heath Patrick, président Americas Aftermarket chez Honeywell Aerospace Technologies. « L'aviation d'affaires continue de voir de plus en plus d'utilisateurs et, par conséquent, les fabricants accélèrent la production pour suivre le rythme de la demande croissante, une tendance qui devrait se poursuivre dans un avenir proche. Malgré un environnement macroéconomique mitigé et des circonstances géopolitiques difficiles, les opérateurs sont optimistes quant à l'augmentation de leur activité de vol en 2025 et au-delà » a-t-il ajouté.



Honeywell prévoit à plus court terme que les livraisons de l'année prochaine devraient être 12% plus importantes qu'en 2024, avec des dépenses en progression de 11%. De plus, les avions d'affaires à large cabine devraient représenter environ les deux tiers de toutes les dépenses en nouveaux avions d'affaires au cours des cinq prochaines années.



En termes de répartition géographique, l'Amérique du Nord restera évidemment le plus gros marché avec 66% du total des livraisons de nouveaux avions dans les cinq ans, suivie de l'Europe (13%, en baisse d'un point à cause des pressions environnementales notamment), de l'Amérique latine (10%, en augmentation de cinq points grâce à une forte croissance économique, en particulier au Brésil ), de l'Asie-Pacifique (7%, à un niveau normal par rapport à la période qui a suivi la pandémie) et de la région Moyen-Orient/Afrique (3%, en baisse de trois points par rapport à l'année dernière compte tenu de la situation géopolitique).



Enfin, sur le sujet du marché des avions d'occasion, la tendance est moins bonne avec une lente augmentation du stock d'avions disponibles même si les prix devraient rester stables, alimentant de fait la demande.