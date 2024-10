Bombardier lance la production du Global 8000

Le Global 8000 va devenir plus concret. Bombardier a annoncé le 21 octobre le lancement de la production des principaux composants structurels du premier Global 8000 de série. Elle mobilise actuellement les sites de Saint-Laurent (Québec), Red Oak (Texas) et Querétaro (Mexique).



Des prototypes de Global 8000 réalisent actuellement des essais en vol qui se déroulent comme prévus et délivrent des « résultats positifs », indique l'avionneur canadien dans un communiqué. Devant entrer en service au second semestre 2025, le Global 8000 sera l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, capable d'atteindre mach 0,94. Il aura également un rayon d'action de 8 000 nm (14 800 km).



Doté d'une cabine spacieuse offrant quatre zones habitables et une aire de repos distincte pour l'équipage, le Global 8000 reprend des caractéristiques présentes sur le Global 7500, comme une suite principale équipée d'un lit de taille classique et une douche où l'on peut tenir debout. Il intègre également le cadran tactile intuitif à DELO et le système de gestion en cabine nice Touch, ainsi que le système audio directionnel Bombardier l'Opéra.



Inversement, des améliorations du Global 8000 sont proposés aux opérateurs du Global 7500 pour améliorer encore ses performances, notamment sa vitesse maximale, son rayon d'action et son altitude cabine. Elles peuvent être installées dans les centres de service Bombardier.