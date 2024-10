Boeing proche d'un accord pour mettre fin à la grève de ses salariés à Seattle

Les opérations industrielles de l'avionneur américain vont peut-être retrouver une certaine normalité dans la région de Seattle. Boeing et le syndicat des machinistes (IAM) sont parvenus à trouver un accord de principe pour mettre fin à la grève de près de 33 000 employés qui paralyse la production des programmes 737 MAX, 767 et 777 depuis 5 semaines.



Le syndicat a indiqué samedi que cette proposition méritait d'être prise en considération par ses membres, avec un vote de ratification prévu ce mercredi 23 octobre, le même jour que la présentation des résultats trimestriels du groupe aéronautique américain.



L'accord préliminaire comprend notamment une augmentation salariale de 35% au cours des quatre prochaines années, des primes annuelles rehaussées et une plus importante contribution au régime des retraites par capitalisation des salariés.



Avant le déclenchement du conflit social, Boeing avait proposé une augmentation salariale de 25%, puis de 30% pour sortir de la crise, des offres majoritairement rejetées, car jugées très en deçà des trajectoires prévues dans des accords antérieurs. La secrétaire d'État américaine au Travail par intérim Julie Su a joué un rôle déterminant dans les négociations entre la direction de Boeing et le puissant syndicat, l'administration Biden se montrant plutôt inquiète sur le sort du géant industriel de Seattle, à deux semaines des élections présidentielles américaines.



Selon la Bank of America, la grève coûterait près de 50 millions de dollars par jour à l'avionneur américain.



Kelly Ortberg, le PDG de Boeing, a récemment annoncé une série de mesure visant à freiner l'hémorragie financière que connaît actuellement le groupe, avec notamment une réduction de 10% de ses effectifs au niveau mondial suite aux retards de certains de ses programmes.



Boeing vient par ailleurs de décrocher une nouvelle ligne de crédit de 10 milliards de dollars et souhaite aussi lever 25 milliards de dollars supplémentaires, par le biais d'émissions d'actions et de titres de créance, pour soulager sa trésorerie.