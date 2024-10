Cathay Pacific met en service sa nouvelle suite affaires Aria

La nouvelle classe affaires Aria introduit, pour la première fois chez Cathay Pacific, des suites dotées de portes coulissantes. Disposées en rangées de 1-2-1, elles sont disposées en épi, orientée vers les hublots sur les côtés et vers le centre pour les sièges du milieu - mais un panneau de séparation permet de préserver l'intimité de voyageurs ne se connaissant pas. Pour augmenter l'impression d'espace et de calme, la compagnie a opté pour des couleurs neutres et douces et des matériaux naturels pour ses revêtements.



Chaque fauteuil est doté d'un nouvel écran 4K de 24 pouces, de prises de chargement et de ports USB A et C, ainsi que d'une station de chargement sans fil. Les voyageurs peuvent également connecter leurs appareils personnels au Bluetooth pour pouvoir les utiliser avec le système de divertissement en vol. Aria propose également des configurations pré-enregistrées réglant la position du siège et la luminosité en fonction de l'activité (film, travail, détente, dîner ou nuit).



Les 777-300ER réaménagés abritent également une nouvelle classe Premium Economy et une classe économique rafraîchie. Ce programme de rétrofit fait partie d'un programme plus vaste d'amélioration de l'expérience client de près de 12 milliards d'euros sur sept ans. « Nous sommes ravis d'introduire de nouveaux sièges au cours des trois prochaines années, chacun d'entre eux étant conçu pour améliorer l'expérience de nos clients à bord. Tout d'abord, nous lançons nos toutes nouvelles cabines Business et Premium Economy, ainsi qu'une cabine Economy rafraîchie sur notre Boeing 777-300ER réaménagé. Ces nouveautés seront suivies d'une nouvelle expérience de première classe à bord de nos 777-9, et d'un tout nouveau produit de classe affaires avec lit plat sur nos Airbus A330 », annonce Lavinia Lau, directrice commerciale de Cathay Pacific.



Le premier 777-300ER réaménagé, immatriculé B-KPO, est entré en service le 18 octobre sur la liaison entre Hong-Kong et Pékin. Il compte désormais 361 sièges, répartis entre 45 fauteuils de classe affaires, 48 de Premium Economy et 268 de classe économique, ce qui représente une augmentation du nombre de fauteuils premium proposés par rapport à la configuration triclasse actuelle (40 + 32 + 296). Cependant, l'appareil faisait partie de ceux qui abritaient une première classe, qui est donc appelée à disparaître sur 777-300ER.





