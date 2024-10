Pourquoi le retour possible d'Airbus dans la flotte de Royal Air Maroc prendrait tout son sens

Ce n'est un secret pour personne. Le Maroc a de grandes ambitions pour sa compagnie aérienne nationale. Royal Air Maroc veut en effet quadrupler la taille de sa flotte pour atteindre les 200 appareils dans les 15 ans, un projet annoncé il y a un peu plus d'un an, mais qui ne s'est pas encore matérialisé dans les faits. Évidemment, le réchauffement des relations bilatérales entre le Royaume et la France et l'organisation de la 7e édition du Marrakech Airshow dans deux semaines, l'un des principaux salons aéronautiques du continent africain, pourraient accélérer les choses.



En théorie, la victoire est déjà donnée à Boeing, fournisseur quasi exclusif des avions de Royal Air Maroc depuis 1970. La compagnie aligne aujourd'hui une trentaine de monocouloirs de Boeing (28 737-800 et 2 737 MAX 8) ainsi que 9 gros-porteurs 787 (5 787-8 et 4 787-9), avec deux autres exemplaires du Dreamliner en...