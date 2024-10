Air New Zealand sera la première compagnie à rétrofiter entièrement un Boeing 787-9

Air New Zealand était la première compagnie à opérer le Boeing 787-9 en 2014, elle sera également la première au monde à réaménager un appareil de A à Z. Le premier 787-9 du programme de rétrofit, immatriculé ZK-NZH, a intégré les installations de ST Engineering à Singapour le 13 octobre, pour y subir les travaux nécessaires à l'installation des nouveaux intérieurs.



Air New Zealand précise que quatorze appareils sont concernés par ce chantier. Le 787 ZK-NZH sera de retour en service au début de l'année 2025, à la suite de quoi les autres appareils de la flotte se succéderont à Singapour un par un sur deux ans, afin de ne pas amputer la compagnie de ses capacités long-courrier.



« Dans le cadre de ce programme de modernisation, tous les intérieurs seront retirés, y compris les sièges, le système de divertissement à bord, la moquette, les rideaux et la décoration des toilettes, avant d'être remplacés par de nouveaux produits », indique Baden Smith, le directeur général de la stratégie, des réseaux et de la flotte d'Air New Zealand. Les 787-9 recevront donc des sièges de classes économique et premium economy neufs et une classe affaires Business Premier entièrement redessinée et notamment dotée des nouveaux fauteuils Business Premier Luxe.



La nouvelle configuration permettra de proposer 272 sièges, dont quatre de Business Premier Luxe, 22 de Business Premier, 33 sièges Premium Economy et 213 sièges Economy, dont treize Skycouch. Air New Zealand ajoute qu'un espace de libre-service sera ajouté en classe économique. Aucune mention en revanche du produit Skynest, qui devait proposer un espace avec six couchettes en classe économique. Actuellement, les 787-9 proposent deux configurations, l'une à 302 places et l'autre à 275 places.