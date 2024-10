Eurocontrol ajuste les prévisions de croissance du transport aérien en Europe

Maintenant que le pic de la saison été est passé, Eurocontrol a une vision plus fine des tendances marquantes de 2024 dans le transport aérien. L'organisme européen a donc mis à jour ses prévisions en tenant compte des évolutions constatées, notamment un plus grand optimiste des compagnies aériennes. Le retour du trafic au niveau de celui de 2019 est toujours attendu pour 2025 ; celui de 2024 se situera autour de 96 %.



Les prévisions pour 2024 restent relativement stables, même si les niveaux de trafic ont été meilleurs que prévu dans le scénario de base présenté en février pour les mois d'avril à juin, avant de se normaliser en juillet. L'année devrait être le cadre d'une augmentation de 5,1 % des vols par rapport à l'année dernière pour atteindre 10,7 millions de vols. Le taux de croissance connaît des disparités régionales et est plus élevé dans le sud-est...