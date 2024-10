Le patron des avions commerciaux d'Airbus maintient l'ambitieuse trajectoire, malgré les freins de certains fournisseurs

L'Association des Journalistes Professionnels de l'Aéronautique et de l'Espace (AJPAE) a rencontré il y a quelques jours Christian Scherer, le président exécutif d'Airbus Commercial Aircraft. Le patron des avions commerciaux du groupe, numéro un mondial du secteur, est ainsi revenu sur la conjoncture qui touche la production ainsi que sur le plan LEAD! qui doit permettre de recentrer ses ressources vers son coeur de métier (le développement, la production, la vente et le support). L'objectif des 770 livraisons cette année est maintenu, malgré des difficultés bien identifiées chez certains fournisseurs. Airbus garde le cap et vise toujours les 75 monocouloirs de la famille A320neo par mois en 2027.



Pas de changement de trajectoire



Airbus a livré un total de 50 avions commerciaux au mois de septembre, trois de plus qu'au mois d'août, mais cinq de moins qu'au même mois de l'année dernière, des livraisons qualifiées de...