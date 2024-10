Comment le C-390 d'Embraer efface méticuleusement son concurrent direct

Il n'aura fallu qu'une seule « slide », présentée il y a quelques jours à l'occasion d'un événement organisé à São José dos Campos pour des clients et partenaires pour montrer à quel point l'avion de transport tactique d'Embraer suscite un regain d'intérêt depuis quelques mois. Alors que la République tchèque doit commander deux exemplaires dans les toutes prochaines semaines, trois nouveaux pays sont déjà considérés comme de potentiels clients, à savoir le Maroc, les Émirats arabes unis et le Chili.



On le sait, le Royaume chérifien s'intéresse de près au C-390 depuis quelques mois, avec plusieurs campagnes de démonstration, dont une réalisée sur la base aérienne de Rabat, au centre des regards des officiers des Forces Royales Air (FRA). Nous parlons ici de jusqu'à une dizaine d'exemplaires potentiels pour remplacer des C-130H et le prochain salon Marrakech Air Show organisé à partir du 30 octobre prochain...