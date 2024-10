China Airlines va bientôt trancher entre l'Airbus A350-1000 et le Boeing 777X

Une nouvelle guerre se prépare à Taïwan pour le remplacement des appareils long-courriers de grande capacité de la compagnie nationale. China Airlines (CAL) doit en effet bientôt se prononcer sur le remplacement de ses 10 Boeing 777-300ER, un choix qui oppose le 777-9 et l'A350-1000 d'Airbus depuis plus d'un an.



La compagnie porte-drapeau taïwanaise est déjà un important client pour l'avionneur européen, alignant déjà 15 A350-900 et plus d'une quinzaine d'A330-300, ces derniers devant progressivement être remplacés par des 787-9 entre 2026 et 2028 (selon le calendrier initial). Elle a également choisi l'A321neo pour remplacer sa flotte de Boeing 737-800. À noter que les 10 Triple Sept de transport de passagers de China Airlines sont encore relativement jeunes, ayant tous été livrés entre 2014 et 2016.



Mais Taïwan est également très dépendant des États-Unis pour ce qui est de sa défense vis-à-vis de la Chine et le futur contrat pourrait faire l'objet d'importantes pressions diplomatiques de la part de Washington. Boeing traverse par ailleurs une multitude de crises depuis des années, la dernière en date étant la grève des 33000 adhérents de l'IAM de la région de Seattle qui paralyse la production de ses sites de Renton et Paine Field depuis le 13 septembre et qui exerce une pression financière de plus en plus importante sur l'avionneur américain.



China Airlines ne subirait cependant aucune pression politique pour trancher entre Airbus et Boeing selon les déclarations de son président Hsieh Su-Chien le 12 octobre à la presse. « Lorsqu'il s'agit d'acheter des avions, c'est China Airlines elle-même qui procède à l'évaluation. Je tiens à le préciser » a-t-il déclaré. Il a également précisé que la compagnie subissait actuellement le retard de la livraison de son dixième 777F chez Boeing, initialement prévu pour le mois d'août, et sans visibilité sur l'arrivée de cet appareil tout cargo en flotte.



L'A350-1000 a déjà été sélectionné par deux rivales de China Airlines ces dernières années. Starlux attend en effet 8 exemplaires du gros-porteur de grande capacité d'Airbus, tout comme EVA Air (groupe Evergreen), avec 18 A350-1000 en commande qui viendront remplacer ses plus anciens 777-300ER.