La FNAM et l'UAF demandent une concertation et une étude d'impact avant d'augmenter la fiscalité sur l'aérien

Passé le choc, vient l'union. La FNAM et l'Union des aéroports français (UAF) se sont réunis le 14 octobre pour appeler le gouvernement français à réfléchir avant d'agir, à concerter le secteur et réaliser une étude d'impact avant d'envisager d'augmenter à nouveau les taxes qui pèsent sur le transport aérien. Pascal de Izaguirre et Thomas Juin, les présidents des deux organisations, ont tous deux prévenu que le projet tel que brièvement présenté allait encore fragiliser un pavillon français en grande difficulté et entrainer une destruction de valeur qui ne pourra que nuire à terme aux recettes fiscales de l'Etat.



Alors que la nouvelle d'une possible augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA, anciennement désignée taxe Chirac) fait frémir le secteur depuis le début du mois d'octobre, la FNAM et l'UAF sont revenus sur ce qui était connu au sujet du projet. L'objectif de l'Etat est de lever un milliard d'euros de recettes dès 2025, en prélevant 150 millions d'euros sur l'aviation d'affaires et 850 millions d'euros sur l'aviation commerciale.



« Pour l'aviation d'affaires, c'est un traumatisme absolu qui pourrait signifier la disparition des avions d'affaires », affirme Pascal de Izaguirre, en donnant l'exemple d'une taxation pouvant atteindre jusqu'à 3 000 euros par passagers sur certaines destinations. Thomas Juin rappelle quant à lui que l'aviation générale et d'affaires en France est un écosystème de plus de 500 entreprises, souvent des TPE-PME, qui entretiennent près de 36 000 emplois directs, qui permettent des déplacements professionnels lorsqu'aucune alternative n'existe ni dans l'aviation régulière, ni dans le ferroviaire, et qui permettent le travail aérien (évacuations sanitaires, surveillance des réseaux d'infrastructures critiques, lutte contre les incendies).



L'aviation régulière s'inquiète aussi des effets d'une telle augmentation, « considérable et sans progressivité », qui pèsera principalement sur les compagnies françaises, puisque toutes leurs opérations sont réalisées en France. Alors que le pavillon français perd un point de parts de marché chaque année (il est à 38 % actuellement et seulement 25 % sur le moyen-courrier), il devra répercuter la hausse à venir sur ses prix - actuellement en baisse - mais rogner sur des marges déjà exsangues s'il veut rester compétitif face aux compagnies étrangères. Quant au coût de touchée, sur lequel les taxes gouvernementales pèsent déjà 58 %, il augmentera encore, incitant les compagnies étrangères à baser leurs appareils ailleurs qu'en France. « Il faut s'attendre à des suppressions de lignes », affirme Thomas Juin.



Regrettant qu'aucune analyse économique n'ait été faite à l'évidence, la FNAM et l'UAF sont prêtes à participer aux futures consultations et à faire du lobbying auprès des parlementaires connaissant le secteur. Les organisations demandent qu'une étude d'impact soit conduite, qu'il soit envisagé une réduction de l'impact sur le secteur aérien et, au minimum, qu'un fléchage soit mis en place en faveur de la transition écologique du secteur aérien. « De grâce, nous souhaitons une vision pour le transport aérien », appelle Thomas Juin.