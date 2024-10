Emirates prépare ses équipages à l'arrivée prochaine de l'Airbus A350

Ce n'est plus qu'une question de jours. Le premier Airbus A350-900 destiné à Emirates sera prochainement livré à Toulouse. Mais la grande compagnie aérienne de Dubaï se prépare depuis des mois à l'introduction du nouvel avion long-courrier de nouvelle génération dans sa flotte, à commencer par la formation des équipages. Emirates a commandé 65 A350-900 (50 exemplaires en 2019 puis 15 de plus lors du dernier salon de Dubaï en novembre dernier). La compagnie aérienne n'avait pas introduit de nouveau type avion dans sa flotte depuis l'A380 en 2008.



Emirates a ainsi investi près de 48 millions de dollars dans des équipements et des systèmes de pointe pour soutenir la formation des pilotes et des personnels de bord. Ces équipements comprennent trois simulateurs de vol complets intégrant des systèmes innovants d'aide au pilotage (PSS), un dispositif d'entraînement au sol, un simulateur d'évacuation d'urgence de cabine et un simulateur de porte. Cet investissement témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne à atteindre les plus hauts standards d'excellence en matière de formation de ses équipages.



À noter que le PSS a été entièrement conçu par Emirates. Pendant la phase de briefing, il permet aux personnes formées d'effectuer une configuration interactive du poste de pilotage, y compris l'élaboration d'un plan de vol, dans un environnement totalement immersif. En mode de débriefing, le PSS permet à l'instructeur de revoir la session enregistrée pour évaluer les performances de l'équipage.



Le premier simulateur de vol complet (FFS) A350 d'Emirates est déjà qualifié niveau D par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA). Le deuxième simulateur A350 est actuellement en phase d'acceptation sur site et devrait recevoir l'agrément de l'AESA en novembre.



Emirates a ainsi formé près de 30 pilotes et 820 membres de personnels de bord. D'ici la fin novembre, plus de 50 pilotes auront terminé leur formation sur les simulateurs de vol A350 avant l'entrée en service de l'appareil. Par ailleurs, Emirates a annoncé une collaboration avec l'IATA et Airbus au mois de juin visant à la mise en place d'un programme amélioré de formation et d'évaluation des compétences pour la qualification de type A350, avec un premier groupe de 256 pilotes qui sera formé dans le cadre de ce programme au centre de formation d'Emirates à Dubaï. Au total, Emirates prévoit de former un millier de pilotes dans le cadre de ce programme.



« L'innovation est au coeur de l'ADN d'Emirates, et cela se reflète dans nos nouveaux équipements dédiés pour l'A350 et dans notre centre de formation avancé pour pilotes, qui ouvrira plus tard dans l'année. Nous sommes fiers d'avoir la capacité d'augmenter de 54 % notre capacité de formation des pilotes. Grâce à nos investissements dans de nouveaux simulateurs et systèmes, nos pilotes et équipages de cabine sont équipés, formés et parfaitement confiants pour gérer n'importe quel défi opérationnel de manière sûre et compétente » a déclaré Capitaine Bader Al Marzooqi, Senior Vice President Flight Training chez Emirates.



Pour rappel, Emirates avait décidé d'accroitre de plus de 50% les capacités de formation de son centre de formation de pilotes d'Al Garhoud pour se préparer à l'arrivée des A350 et 777X. Dans l'ensemble des centres de formation de la compagnie, les pilotes d'Emirates pourront perfectionner leurs compétences de vol grâce à 17 simulateurs de vol complets offrant une capacité de plus de 130 000 heures de formation par an.