Boeing annonce le retard du 777X, l'arrêt du 767 et le licenciement de 10% de ses effectifs

Les temps sont très durs pour Boeing. Face à une situation qui se dégrade de semaine en semaine, l'avionneur a pris des décisions qui doivent lui permettre de se recentrer sur les activités « critiques pour son avenir ». Kelly Ortberg, le CEO de l'avionneur, a ainsi annoncé le 11 octobre qu'il repoussait officiellement l'entrée en service du 777-9 à 2026, qu'il planifiait l'arrêt de la production du 767 pour 2027 et que cela contraindrait Boeing à réduire de 10 % ses effectifs.



En ce qui concerne le 777X, Boeing explique que les problèmes survenus durant le développement, la suspension temporaire des essais en vol et maintenant l'arrêt de la production à la suite de la grève lancée par le syndicat des machinistes (IAM, qui représente 33 000 employés) avaient inéluctablement repoussé la date d'entrée en service. Elle est désormais fixée à 2026 pour le 777-9 et à 2028 pour le 777-8F. D'un point de vue financier, cela obligera l'avionneur à inscrire des charges de 2,6 milliards de dollars sur ses résultats au troisième trimestre.



A cela vont s'ajouter 400 millions de dollars de charges sur le programme 767. En effet, Kelly Ortberg annonce l'arrêt du programme pour 2027. Boeing continuera de produire les appareils commandés par ses clients mais ne prendra plus de nouvelles commandes et fermera la ligne de production commerciale. Le 767-2C, base du KC-46A, continuera, lui, d'être produit.



Boeing prévient également que son activité Defence, Space & Security est en difficulté et devrait enregistrer des pertes importantes sur le trimestre, en raison des arrêts de production dans le secteur commercial, de l'annonce de l'arrêt du 767 et de divers problèmes dans les programmes T-7A, KC-46A, Commercial Crew et MQ-25. Cela lui vaudra d'inscrire 2 milliards de charges supplémentaires sur ses résultats.



« Nous devons être lucides sur le travail qui nous attend et réalistes sur le temps qu'il nous faudra pour franchir les étapes clés sur la voie du redressement. Nous devons également concentrer nos ressources sur la performance et l'innovation dans les domaines qui sont au coeur de notre identité, plutôt que de nous disperser dans de trop nombreux efforts qui peuvent souvent entraîner une sous-performance et un sous-investissement », a expliqué Kelly Ortberg, dans une lettre à ses équipes.



Ce faisant, Boeing souhaite « adapter ses effectifs à la réalité financière » et annonce qu'il va les réduire de 10 %, et que tous les types de postes (cadres, directeurs, employés) seront touchés. Dans cette optique, la prochaine vague de licenciements déjà planifiée est suspendue. De nouvelles précisions devraient être données sous peu.