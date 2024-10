Dokia Air se lance sur le charter premium avec un Falcon 2000LXS flambant neuf

L'appareil, livré neuf par l'avionneur français, est basé à Bucarest. Il est équipé d'une cabine pouvant transporter jusqu'à 10 passagers, avec de larges sièges club, des tables de travail vernies, des panneaux en bois foncé et un véritable espace repas.



« Il s'agit d'un grand pas en avant pour le charter roumain, avec un jet d'affaires moderne, très performant et très confortable », a déclaré Florin Susanu, le PDG de Dokia Air. « Le Falcon 2000LXS est le premier avion d'affaires neuf du pays. Sa conception optimisée, sa fiabilité, sa capacité à opérer sur terrain court, ainsi que ses faibles coûts d'exploitation sont vraiment appréciés par les opérateurs et les clients. De plus, le Falcon 2000LXS, comme tous les autres Falcon, peut voler avec du carburant d'aviation durable, réduisant ainsi considérablement son impact environnemental » a-t-il ajouté.



La compagnie charter roumaine s'attend à ce que les vols vers les îles grecques soient particulièrement populaires en été, l'hiver étant plutôt pour sa part propice aux dessertes des stations de ski en Autriche, en France, en Italie et en Suisse. Avec une autonomie de 4000 nautiques (7400 km), le Falcon 2000LXS peut desservir l'ensemble de l'Europe, ainsi que des itinéraires sans escale vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (sans oublier la côte est des États-Unis depuis la partie occidentale de l'Europe).



Florin Susanu, lui-même pilote, précise aussi que le nouvel appareil affiche des performances inégalées sur des aérodromes difficiles, même dans des conditions défavorables, et qu'il peut effectuer plusieurs segments sans ravitaillement avec un coût d'exploitation particulièrement bas, ce qui se traduira par des vols à faible coût pour ses clients. Le PDG de Dokia Air est un ancien pilote de l'armée de l'air roumaine puis un ancien directeur des opérations de la compagnie nationale Tarom. Il a également piloté l'avion présidentiel du pays.



À noter qu'en tant que premier opérateur d'un nouveau Falcon en Roumanie, Dokia Air servira également d'ambassadeur de la marque Dassault Aviation dans la région.







