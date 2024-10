Mandarin Airlines signe un nouveau contrat avec ATR

Mandarin Airlines, la filiale régionale de la compagnie nationale taïwanaise China Airlines, a signé une nouvelle commande ferme avec ATR portant sur un ATR 72-600 additionnel.



Ce contrat s'ajoute à celui signé lors du dernier salon du Bourget en juin 2023 qui portait sur 6 ATR 72-600 (avec des moteurs PW127XT de Pratt & Whitney Canada), dont 3 ont déjà été livrés tandis que les 3 autres sont attendus par la compagnie taïwanaise au troisième et au quatrième trimestre de 2025. L'exemplaire additionnel sera quant à lui livré durant le premier trimestre 2026.



« L'ajout de ce nouvel ATR 72-600 souligne notre confiance dans l'ATR en tant que plateforme privilégiée pour desservir les marchés intérieurs de l'île de façon responsable. L'efficacité énergétique exceptionnelle du turbopropulseur, ses faibles coûts d'exploitation et sa fiabilité en font le choix idéal pour renforcer nos lignes actuelles et explorer de nouveaux services afin de stimuler davantage l'économie locale et le tourisme à Taïwan » a déclaré Kao Shing-Hwang, le président de Mandarin Airlines.



La compagnie taïwanaise aligne déjà une douzaine d'ATR 72-600, ayant introduit son premier exemplaire en février 2018. Opérant principalement depuis son hub de l'aéroport Songshan de Taïpei, Mandarin Airlines dessert notamment Kaohsiung, Taitung ainsi que les îles de Kinmen, Penghu et Matsu.