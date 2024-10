MRO : Le secteur de la maintenance aéronautique doit aussi se préparer à la prochaine révolution de l'IA

Le salon MRO Europe, qui se tient cette année à Barcelone, sera très certainement encore très marqué par les difficultés de la supply-chain même si l'optimisme demeure, le secteur continuant à croître fortement avec un record au niveau des dépenses cette année pour faire voler l'ensemble de la flotte mondiale. Le cabinet Oliver Wyman table sur un total de 104 milliards de dollars de dépenses, soit 2,8% de plus qu'en 2023 et 1% de plus qu'en 2019.



Évidemment, pour les opérateurs, cela se traduit aussi par des coûts plus importants et par une vigilance accrue pour faire face aux imprévus, toute opération de maintenance de routine devant maintenant se transformer en un véritable champ de bataille pour être certain de ne pas à voir à immobiliser un avion faute de pièces ou d'équipements.



Le patron d'une compagnie aérienne nous confiait d'ailleurs qu'une certaine latitude existait encore,...