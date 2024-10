L'E-Jet cargo d'Embraer est certifié par la FAA

Un nouveau marché s'ouvre à Embraer. L'avionneur brésilien a annoncé le 10 octobre que son E190F avait été entièrement certifié par la FAA. Ayant réalisé son premier vol en avril dernier et déjà certifié depuis juillet par l'ANAC (l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil), la conversion en cargo de l'E190 peut désormais être opérée au Brésil et aux Etats-Unis. La certification de l'EASA est attendue avant la fin de l'année.



L'agence américaine avait déjà franchi une première étape vers la certification de l'appareil en septembre, lorsqu'elle avait octroyé sa certification à la solution de conversion d'une configuration passager vers une configuration cargo et au système de chargement de fret, développés par US Cargo Systems.



Lancé en mai 2022, le programme d'E190F a pour objectif de combler un vide dans le marché cargo et remplacer des appareils plus anciens, alors que la flotte d'avions régionaux cargo vieillit. Embraer estime aussi qu'il répond ainsi à une nouvelle exigence sur ce marché : le commerce électronique implique une réactivité accrue de la part des expéditeurs, donc des livraisons rapides et des opérations décentralisées, qui justifient le recours accru aux appareils de fret régionaux.



Les E-Jets cargo proposeraient ainsi un volume supérieur de 40 % et un rayon d'action triplé par rapport aux gros turbopropulseurs cargo, tandis que leurs coûts d'exploitation pourraient être inférieurs de jusqu'à 30 % à ceux des monocouloirs. L'E190F a ainsi une charge utile de 13 500 kg.